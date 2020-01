Politano-Napoli, lunedì l’ufficialità! Ecco perchè Llorente non è stato inserito nella trattativa

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – L’arrivo di Matteo Politano all’ombra del Vesuvio è ormai praticamente ufficiale. Mancano le visite mediche da effettuare lunedì a Villa Stuart, ma il giocatore potrebbe essere già in tribuna per assistere alla sfida con la Juventus. Inizialmente all’interno della trattativa per l’ala ex Sassuolo doveva essere inserito anche Llorente, ma il Napoli ha bloccato la cessione dell’attaccante spagnolo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i motivi sono riconducibili alle precarie condizioni di Dries Mertens. Il Napoli al momento ha a disposizione solo Milik come centravanti e non ha voluto privarsi di una risorsa importante come l’attaccante spagnolo.

