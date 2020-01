Ospina salta l’allenamento: Meret potrebbe avere una chance contro la Juve?

Ospina alle prese con una gastroenterite

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Come riportato sul tiro ufficiale del Calcio Napoli, il portiere azzurro, David Ospina, oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento in vista della gara contro la Juve di domani sera allo stadio San Paolo.

Il colombiano è alle prese con una gastroenterite che oggi non gli ha consentito di essere regolarmente in campo insieme ai compagni.

L’arrivo di Gattuso, sulla panchina del Napoli al posto di Carlo Ancelotti, ha consentito al numero uno della Colombia di scavalcare Meret nelle gerarchie interne della squadra. Questo piccolo problema potrebbe regalare una chance all’ex portiere dell’Udinese per provare a riprendersi il posto di titolare tra i pali?

