Napoli-Juventus, le probabili formazioni: tre ballottaggi per gli azzurri!

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport ha riportato le probabili formazioni di Napoli e Juventus per la sfida di domenica sera. Gattuso dovrà sciogliere tre ballottaggi in queste ore per completare il suo classico 4-3-3. Saranno assenti per infortunio Koulibaly, Allan e Mertens.

Sarà confermato Ospina tra i pali, per la quinta partita consecutiva. Le scelte in difesa sono le stesse della sfida con la Lazio, la linea sarà quindi formata da Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Hysaj e Luperto, con l’inserimento dell’italiano, Di Lorenzo si sposterebbe sulla fascia. A centrocampo sicuri del posto Demme e Zielinski, mentre si rinnova il ballottaggio tra Lobotka e Fabian Ruiz. In attacco l’unico dubbio è legato alla fascia destra, con Lozano che prova ad insediare Callejon per una maglia da titolare. Gli altri due posti sono riservati a Milik ed Insigne.

