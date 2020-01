Napoli-Barcellona, pronostico, dati e precedenti per non sbagliare

Napoli-Barcellona, tutto ciò che c’è da sapere per non sbagliare il pronostico

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sta per tornare la Champions League e sarà Napoli-Barcellona: come finirà? Ecco tutto ciò che c’è da sapere per non sbagliare il pronostico.

Napoli-Barcellona, come finirà?

Attualmente Napoli e Barcellona non stanno vivendo il miglior momento della loro storia. Entrambe le squadre infatti vengono dall’esonero dei loro allenatori: Ancelotti è stato sostituito da Gattuso, mentre Valverde da Setién.

Nonostante l’avvicendamento in panchina però, i risultati positivi fanno ancora fatica a palesarsi, con il Napoli che arranca (pur vincendo in Coppa Italia contro la Lazio) e il Barcellona che non convince e ha anche incassato un sonoro 2-0 dal Valencia in campionato. Che cosa dovremo aspettarci dunque da Napoli-Barcellona del 25 febbraio? Ecco i pronostici Champions League che fanno per voi.

Napoli-Barcellona, i precedenti

Nonostante la condizione non al top del Barcellona, i catalani restano una delle squadre più forti del mondo. Possono infatti contare, com’è noto, su un vero e proprio arsenale di fenomeni assoluti e – ovviamente – su Leo Messi, probabilmente il miglior giocatore al mondo. Come il Barcellona, anche il Napoli ha avuto in squadra il più forte di tutti: Diego Armando Maradona.

Due storie parallele quelle degli azzurri e dei blaugrana che però in partite ufficiali non si sono mai incontrate. Esatto, perché per cercare i precedenti tra Napoli e Barcellona bisogna spulciare tra le amichevoli. Né in Coppa Uefa né in Champions League (e nemmeno nella vecchia Coppa dei Campioni) le due squadre si sono mai incontrate, complice anche il fatto che il Napoli non goda dello stesso numero di partecipazioni del Barcellona nella massima competizione europea.

E quindi come sono andati i precedenti di Napoli-Barcellona? Sono solo 5 le partite in cui si sono sfidate le due squadre: la prima è datata 25 maggio 1978 per la preparazione alla finale di Coppa Italia e finì 1-1. La seconda volta è avvenuta ben 33 anni dopo, durante il trofeo Gamper il 22 agosto 2011, e vide il Napoli perdere per ben 5 reti a 0.

L’unica vittoria degli azzurri risale al 6 agosto 2014 in cui il Napoli trionfò per 1-0. Infine la doppia sfida della scorsa estate, dove la squadra allenata da Ancelotti ha perso prima per 2-1 e poi per 4-0. Dati sicuramente non incoraggianti per gli uomini di Gattuso, che hanno un mese di duro lavoro prima del big match che li vedrà affrontare Messi e compagni. Normale che i pronostici siano tutti a favore dei catalani per quanto riguarda il passaggio del turno, ma non si escludono colpi di scena per la gara d’andata: se il San Paolo si fa sentire, il Napoli non ha paura di nessuno!

Per conoscere tutte le novità e le curiosità sul Napoli in attesa di Napoli-Barcellona, continua a seguire Spazio Napoli.