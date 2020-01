Malore per Castrovilli: “Mi gira la testa, non capisco niente”

Castrovilli si accascia nel corso di Fiorentina-Genoa

Al minuto 62 di Fiorentina-Genoa, Gaetano Castrovilli ha tenuto tutto il Franchi con il fiato sospeso. Il giovane centrocampista viola infatti, si è improvvisamente accasciato e richiamato l’attenzione dell’arbitro Orsato.

Il classe ’97 ha accusato dei forti giramenti di testa con anche dei conati di vomito e riferito all’arbitro testuali parole: “mi gira la testa, non capisco niente”.

Il cambio è stato immediato ed anche se il giocatore è uscito sulle proprie gambe la preoccupazione resta tanta. Castrovilli poi, come riferito dai colleghi di Sky Sport è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti. Con lui ci sono la fidanzata Rachele ed il fratello.