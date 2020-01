Juventus su Allan per sostituire Emre Can, Sarri ha chiesto il brasiliano

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Intreccio di campo e mercato, perchè la sfida tra Napoli e Juventus non si combatterà unicamente al San Paolo nella serata di domenica, ma anche sul piano del mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Juventus sarebbe intenzionata ad acquistare Allan per sostituire Emre Can, che è vicinissimo a lasciare la Juventus. Il centrocampista è molto vicino al Borussia Dortmund Per rinforzare il reparto mediano, Maurizio Sarri vorrebbe Allan, che ha già allenato al Napoli, e la società torinese vorrebbe accontentarlo.

