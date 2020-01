Juric su Rrahmani: “Mi auguro resti concentrato, ma non ho visto segnali strani”

Calciomercato Napoli, le parole di Juric sul passaggio di Rrahmani in azzurro

L’allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Lecce. L’occasione è stata utile per parlare del mercato e della cessione di Rrahmani al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Mi auguro che tutti i calciatori restino concentrati in questi giorni di mercato. Spero che Rrahmani non sia distratto dopo il passaggio al Napoli, ma non vedo segnali strani. Ora sarebbe meglio non vendere nessuno”.

