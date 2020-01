Il Barcellona crolla contro il Valencia e Setién ammette: “Siamo stati insignificanti, dobbiamo capire alcune cose”

Il neo allenatore del Barca ammette gli errori della squadra

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Anche il Barcellona, proprio come il Napoli , non sembra attraversare il miglior momento della sua storia. Dopo aver sostituito Valverde ed ingaggiato Quique Setién, i blaugrana non sembrano aver avuto quel cambio di marcia che gli serviva per rimettere in riga la loro stagione.

I prossimi avversari del Napoli agli ottavi di Champions League hanno infatti perso per 2-0 in casa del Valencia. Queste le parole di Setién a Marca:

“La realtà è che non siamo andati affatto bene, in particolare la prima parte. Ci sono state cose che non abbiamo capito bene. Poi il Valencia si è avvalso dei nostri errori. Non è stato un problema di atteggiamento”.

“Li ho visti bene, impegnati. Non siamo stati ben posizionati, non abbiamo capito alcune cose. Abbiamo fatto molti passaggi insignificanti. Ci è mancata la profondità e la capacità di far male”.

