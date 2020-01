Gattuso su Insigne: “Fa parte di quei dieci giocatori con più talento in Italia. Può sbagliare, ma ha qualità ed è forte!”

Gattuso durante la intervista spende qualche parola per Lorenzo Insigne

Durante la conferenza di Gennaro Gattuso, si sono trattati vasti argomenti. Uno tra questi riguarda il giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

LORENZO INSIGNE È UN GIOCATORE FORTE DEL NAPOLI

“Lorenzo deve puntare l’uomo, avere una gamba brillante. Può sbagliare, ma deve provarci, negli ultimi 20 anni fa parte di quei 10 con più talento in Italia, deve giocare quel calcio lì. Se prende palla e torna indietro, non incide, pure se non è 1 e 90, ha un motore importante, ha qualità, deve continuare così. La gara che ha fatto con la Lazio la faceva una sì e una no, è forte”.

