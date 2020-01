Serie B, esordio per Gaetano negli ultimi minuti di Entella-Cremonese

Notizie Napoli, l’esordio di Gianluca Gaetano in Serie B con la Cremonese

Ha fatto il suo esordio in Serie B Gianluca Gaetano. Il calciatore classe ‘2000 arrivato in prestito dal Napoli è sceso in campo per la prima volta con la sua nuova squadra, la Cremonese.

L’attaccante partenopeo è partito dalla panchina nel match contro l’Entella ed è entrato in campo soltanto all’83’. La partita è finita 1-1, ma per l’ex giocatore della Primavera azzurra è un primo passo verso la crescita professionale che lo stesso Napoli si aspetta.

