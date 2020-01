VIDEO SN – La Juve e Sarri arrivano al Parker’s: insulti per l’ex allenatore del Napoli

La Juve sta per arrivare all’Hotel Parker’s

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

AGGIORNAMENTO 20:30 – La Juventus è arrivata al Grand Hotel Parker’s, i bianconeri sono stati accolti da diversi tifosi che hanno acclamato i loro beniamini. Non sono poi mancati anche gli insulti rivolti a Sarri ed i suoi di diversi tifosi del Napoli.

Da segnalare il fatto che il pullman della Juventus ha avuto qualche piccolo intoppo nell’accedere alla struttura con un piccolo incidente che ha rallentato le operazioni di entrata.

Come ogni anno, la Juve ha scelto il Grand Hotel Parker’s in Corso Vittorio Emanuele come sede del proprio ritiro partenopeo. All’esterno della struttura, si sono concentrati poco più di una trentina tra sostenitori bianconeri e curiosi che aspettano l’arrivo della squadra di Maurizio Sarri.

Per fare in modo che tutto vada per il verso giusto, sul posto sono presenti anche una trentina di agenti delle forze dell’ordine.

VIDEO

FOTO

dal nostro inviato Vittorio Perrone

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI