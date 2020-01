Empoli-Chievo 1-1: segna Gennaro Tutino

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nell’anticipo della 21ª giornata di serie B, l’Empoli pareggia in casa col Chievo per il risultato di 1-1. In gol proprio Gennaro Tutino, giocatore della squadra toscana in prestito dal Napoli, che timbra il cartellino al 23′ del primo tempo su assist di Frattesi.

Per Tutino è il primo gol con la maglia azzurra dei toscani alla sua seconda presenza in campionato. Rete che però, non basta all’Empoli per vincere la partita perché viene raggiunto nella ripresa dalla squadra ospite con un gol di Meggiorini.

