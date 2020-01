Cronache di Napoli – Allan tentato dalla Juventus: c’è feeling con Sarri. Anche l’Everton su di lui!

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Allan non prenderà parte alla sfida di domenica sera tra Napoli e Juventus, perchè infortunato all’anca. Il brasiliano ha approfittato di questa situazione per volare in Brasile a conoscere Matteo, suo terzo figlio. Il centrocampista ex Udinese ed il Napoli hanno da poco iniziato le trattative per un rinnovo del contratto, ma non è da escludere una sua cessione a fine stagione. Di seguito quanto riportato da Le Cronache di Napoli:

“Allan è scontento, l’anno scorso ha visto sfumare l’offerta della vita e l’ammutinamento ha creato una frattura insanabile. Il giocatore è seguito con molta attenzione da Sarri, che lo rivorrebbe con se alla Juventus. Il calciatore brasiliano ritroverebbe l’allenatore che lo ha fatto esprimere ai massimi livelli, tra i due il feeling è intatto. Il Napoli però preferirebbe cederlo all’estero. In questo senso potrebbe avanzare la candidatura dell’Everton, di un altro ex allenatore azzurro, Carlo Ancelotti, con il quale Allan aveva legato molto. Il presidente De Laurentiis valuta Allan almeno 50 milioni e non farà sconti”.

