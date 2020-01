40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Ancelotti guarda in casa Napoli per rinforzare il suo Everton. Sono tre infatti i calciatori che piacciono all’ex allenatore azzurro. In primis, rivela Tuttosport, Hirving Lozano. Il messicano sta trovando poco spazio con Gattuso e piace ad Ancelotti, che l’aveva voluto dapprima a Napoli.

Piacciono anche Zielinski e Allan, ma sono due cessioni improbabili nella finestra di gennaio. Per il secondo si era vociferato uno scambio con Vecino, che però non si concretizzerà.