FOTO – I tifosi rispondono all’intervista di ADL alla Red Bull: “Illudi la nostra passione, sei tu il “malus”!

I tifosi non hanno digerito le parole di De Laurentiis su Maradona

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nelle ultime ore, in pieno centro a Napoli, con precisione nel quartiere della Sanità è apparso uno striscione contro Aurelio De Laurentiis firmato da Anima Azzurra. Ecco quanto scritto sullo striscione:

“Non voler vincere ma lucrare sulla nostra passione. Sei tu il “malus” lurido pa***ne!”

FOTO

Lo striscione fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate nella scorsa primavera dal presidente del Napoli alla Red Bull e su come, secondo il patron azzurro, possa essere stato un “malus” per il tifo napoletano aver avuto in squadra Diego Armando Maradona.

