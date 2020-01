SKY – Llorente all’Inter è saltato per colpa della SPAL! Scelto il giorno delle visite mediche per Politano

Svelati gli ultimi dettagli sull’intrigo Llorente-Politano

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione “Calciomercato l’Originale” su Sky Sport ha svelato alcuni dettagli dietro la trattativa che sta portando Matteo Politano a vestire la maglia azzurra e il mancato arrivo di Llorente a Milano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nelle ultime ore c’è stato un contatto tra Marotta e Chiavelli per definire l’accordo su Politano. Tra le parti ballava qualche differenza di prezzo e di bonus ma l’accordo è stato raggiunto sulla base dei 2 milioni di euro per il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più altri 2 di bonus. Spesa totale 23 milioni di euro“.

“Politano, Lunedì mattina effettuerà le visite mediche a Villa Stuart. Llorente non è stato inserito nell’operazione perché il Napoli non è riuscito a prendere Petagna dalla SPAL. La società di Ferrara ha deciso di non privarsi a stagione in corso del suo bomber”.

