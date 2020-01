“Resta un anno al Chelsea e poi torna”, Sarri poteva tornare a Napoli! Il retroscena

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non sarà una partita come le altre, per sua stessa ammissione, per Maurizio Sarri. Domenica c’è Napoli-Juventus, il suo passato contro il presente e – verosimilmente – il suo futuro. Sarà una partita emotivamente forte, ha dichiarato.

Il futuro, però, poteva essere cambiato radicalmente appena qualche mese fa. Le possibilità di un ritorno, secondo il Corriere dello Sport, erano elevate. Alcuni uomini di De Laurentiis, infatti, gli avrebbero detto: “Resta un anno al Chelsea e poi torna”, prima che firmasse con la Juventus.

Non è andata così: la storia è finita in modo diverso e Maurizio Sarri domenica sarà al San Paolo, ma da avversario per la prima volta.