Claudio Ranieri, alla vigilia della gara della sua Sampdoria contro il Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa anche di Lorenzo Tonelli. Il centrale arrivato dal Napoli ha fatto subito una buona impressione. Ranieri ne parla così:

“L’ho visto bene. Già faceva parte di questo gruppo, è entrato tranquillamente come se non fosse mai andato via. Non ho ancora parlato con lui ma credo possa giocare dal primo minuto“.