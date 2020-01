Politano, sul giocatore piomba il Siviglia: ADL prova a tener banco, la situazione

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nella sfida tra Napoli e Roma per arrivare a Matteo Politano si è inserito anche il Siviglia. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela alcuni dettagli.

Il nuovo avversario agguerrito nella corsa al giocatore ha metto in pericolo la ‘leadership’ strappata dal club azzurro dopo aver raggiunto l’accordo con l’Inter sulle cifre per l’acquisto di Politano (2 milioni per il prestito e 22 milioni più 2 di bonus per il riscatto con la variante del prestito di Llorente). “L’ipotesi Napoli è gradita dall’entourage di Matteo: filtrano messaggi di gradimento, fermo restando il terzo incomodo” scrive il quotidiano.

Il club di De Laurentiis prova a tenere banco e a non farsi beffare per la seconda volta in due anni: a gennaio 2018, sul tramonto dell’ era Sarri, il giocatore fu infatti a un passo dall’azzurro, salvo poi fermarsi al Sassuolo sul gong.