SKY – Politano è virtualmente un giocatore del Napoli! Le cifre e di dettagli dell’affare

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – AGGIORNAMENTO 19:15 – Luca Marchetti, collega di Sky esperto di calciomercato ha parlato del passaggio di Politano in maglia azzurra dall’Inter. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi nel primo pomeriggio c’è stato l’ok definitivo per Politano, che attendevamo ieri. Il giocatore è virtualmente del Napoli, per l’ufficialità dobbiamo attendere un po’ dato che come sappiamo i contratti da firmare sono molto lunghi. Non so se sarà già disponibile per domenica con la Juve ma ora ci sono tutti gli accordi, sia col giocatore che tra i club. E Llorente al momento resta a Napoli“.

Sull’edizione online della Gazzetta si legge:

Svolta per la cessione di Matteo Politano al Napoli: l’esterno dell’Inter, infatti, ha accettato la destinazione ed è pronto legarsi al club azzurro con un contratto in scadenza nell’estate 2024 con ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus. Inter e Napoli avevano trovato nei giorni scorsi un’intesa per un trasferimento in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni: ora i club si siederanno di nuovo al tavolo per mettere nero su bianco e discutere la cessione – sempre in prestito – di Fernando Llorente in nerazzurro.

Politano ormai è virtualmente un calciatore del Napoli, o quasi. A riferirlo è Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo Twitter: “Oh Yes. #Politano va a #Napoli. Risolto il caso, ora l’#Inter si concentra nell’attacco finale a #Eriksen“, scrive il collega della rosea.