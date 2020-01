Pistocchi: “Napoli non può dimenticare i tre anni con Sarri, spero siano tutti maturi. Con la Lazio ha rischiato di straperdere”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Maurizio Pistocchi, opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Penso che la cosa più giusta l’abbia detta Sarri, se lo fischieranno sarà per amore. Napoli non dimentica niente, non può dimenticare quel calcio visto per tre anni, anche se lo paragono a quello degli ultimi due anni.

Spero ci sarà un atteggiamento maturo e intelligente, anzi, non ho dubbi su questo. Con la Lazio il Napoli ha rischiato di stra-perdere ma anche di stravincere, il Napoli ha finito con il 5-3-1. Ha cercato di fare di necessità virtù. Bisognava portare a casa la qualificazione, le motivazioni dei calciatori sono importantissime. Il Napoli ha ancora la Champions, la Coppa Italia,