Nessuno come il Napoli! Gli azzurri comandano la classifica del mercato invernale

Nessuna squadra in Europa ha speso più del Napoli in questa sessione di mercato.

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Diversamente a quanto successo negli anni scorsi, questo mercato invernale ha visto la società partenopea superare chiunque in Europa per quanto riguarda le spese. Infatti, come riporta il sito specializzato Transfermarkt, la società di De Laurentiis è la regina europea del mercato di riparazione.



Nessuno come gli azzurri!

L’arrivo del nuovo tecnico Gattuso e una conseguente rivoluzione della rosa, costano al Napoli 46 milioni di euro in questo mese di gennaio. Demme, Lobotka e Rrahmani compongono la cifra di cui sopra. Questi investimenti della società partenopea non hanno eguali in questa sessione, la seconda in questa speciale classifica è l’Espanyol, con 7 milioni spesi in meno.



Ma il mercato del Napoli probabilmente non finisce qui, questi ultimi giorni di mercato potrebbero portare a qualche colpo last minute: Politano è il nome più caldo ma Giuntoli è alla ricerca anche di una punta centrale e di un terzino sinistro. Il mercato da record degli azzurri potrebbe riservare ancora qualche sorpresa!