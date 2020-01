Gianni di Marzio presenta Napoli-Juve

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di “Radio Marte” per dire la sua sul big match di domenica sera tra Napoli e Juventus. Ecco di seguito le sue parole:

“Higuain è stato venduto, il Napoli lo voleva vendere ed ha incassato tanti soldi per cui non è un traditore anche perché ha avuto un attrito col presidente. Neanche Sarri è un traditore, ma quando non vai d’accordo col numero 1 della società è necessario andare via“.

“Napoli-Juve è una gara storica, particolare, una gara secca perché il risultato sfugge ad ogni logica. Basta poco per dare entusiasmo e il pubblico di Napoli può trascinare la squadra alla vittoria. Contro la Juve mi piacerebbe vedere una squadra aggressiva come ha fatto contro la Lazio. Detto questo, bisognerà essere attentissimi in difesa perché la Juve ha calciatori che da soli possono decidere le partite”.

