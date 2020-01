63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Tramite i suoi profili social, Dries Mertens parla del suo infortunio lanciando un messaggio di speranza:

Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima