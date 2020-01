Mertens, irrompe il Monaco: ingaggio da 5 milioni più ricco bonus, il belga ci pensa

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Questa mattina, nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si parla di un addio anticipato: quello di Dries Mertens.

Cinque milioni a stagione per due anni sono stati offerti dal Monaco per il belga, quasi un milione in più rispetto all’offerta del Napoli per lo stesso periodo. A tentare il calciatore è anche la prospettiva di avere un bonus da circa 5 milioni alla firma: si tratta di una proposta complessiva di una quindicina di milioni.

Mertens ci pensa: salterà la Juve, per il momento. Il fastidio agli adduttori persiste, chissà se ce la farà per la sfida del 3 febbraio a Marassi contro la Samp. Questo è quanto riporta il quotidiano.