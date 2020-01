Massimo Mauro: “I problemi non sono risolti, la rivoluzione andava fatta prima. Sarri? Hanno detto una fesseria”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Massimo Mauro ha dichiarato:

La vittoria con la Lazio non ha risolto i problemi, tornare nelle prime tre come era abitudine sarà molto molto difficile, è venuto il momento di ricostruire, cosa difficile per tutti.

Avrebbero dovuto farlo primo, bisognava avere un po’ di lungimiranza e capire che ci sono stati giocatori fantastici che hanno fatto il loro tempo. Chi ha detto che si vedeva il gioco di Sarri ha detto una fesseria, hanno visto altre partite. Quello che ha fatto al Napoli ancora non si è visto neanche per una partita.