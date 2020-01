Juve: pazza idea Allan se va via Emre Can!

La Juve pensa al centrocampista brasiliano per sostituire l’uscente Can.

Il nome di Emre Can è presente sul taccuino delle partenze in casa Juve da un bel po’ di tempo ormai ma sembra esserci un finalmente una svolta. C’è ancora distanza tra Borussia Dortmund ed il club bianconero ma con tutta probabilità il tedesco tornerà in Bundesliga. Ci sarà quindi da colmare un vuoto a centrocampo per la Juve.



PAZZA IDEA ALLAN

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, la Juventus sembrerebbe pronta a fiondarsi su Allan. Il centrocampista brasiliano è palesemente in rottura con il Napoli che, in vista di una rifondazione totale aprirebbe alla cessione anche alla Juve. Allan è sicuramente uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri e di certo non farebbe fatica ad ambientarsi e a reinserirsi nelle meccaniche di gioco Sarriste. Per una società come la Juventus l’ingaggio non sarebbe un problema, bisognerà piuttosto trovare il giusto accordo tra l’offerta della Juve e quanto il Napoli valuta il giocatore.

Alternative non mancherebbero per i bianconeri che potrebbero virare su molteplici nomi, da Rakitic a Paredes passando ovviamente per Sandro Tonali che resta più che mai l’obiettivo principale per il centrocampo della Juventus, con il Brescia che ha fissato a 50 milioni il prezzo del suo gioiellino. Il sogno proibito è comunque un ritorno in bianconero di Paul Pogba, la Juve aspetta ulteriori segnali da Manchester. Il futuro dice Tonali e Pogba. Il presente invece sembra avere il nome di Allan.