Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Hysaj sta facendo prestazioni importanti, sente la fiducia di Gattuso. Sembra essere tornato sui livelli visti con Sarri. Rinnovo? Ne abbiamo parlato, vediamo, non siamo disposti ad aspettare il Napoli per sempre.

Portarlo troppo per le lunghe non è bello, vediamo come si evolverà altrimenti troveremo una nuova sistemazione”.