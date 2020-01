Cremonese, Gaetano si presenta: “A Napoli ho fatto il mediano, ma sono un trequartista”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gianluca Gaetano inizia la sua avventura alla Cremonese e si presenta così, in conferenza stampa:

“Darò tanto per questa squadra. Sono arrivato qui per fare esperienza, per mettermi nello spogliatoio con ragazzi di esperienza, sono molto contento di essere qui. Sono un centrocampista offensivo, un trequartista, una seconda punta. Con il Napoli ho fatto un anno da mediano ma il mio ruolo è questo.

A Napoli pensavo solo ad allenarmi, il mio procuratore ha pensato a queste cose, ma quando è arrivata la chiamata sono stato molto felice. Gaetano (Castrovilli, ndr) ha fatto un percorso importante qui, spero di fare come lui”.