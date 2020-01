Clemente di San Luca: “Fischierò Sarri ma non è un traditore: ADL lo ha cacciato!”

Il professore ne ha per tutti

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il giurista e docente Universitario Guido Clemente di San Luca è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul ritorno di Maurizio Sarri allo Stadio San Paolo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Domenica farò il mio dovere di cittadino e quindi andrò al San Paolo a vedere Napoli-Juve. Quando entrerà in campo Sarri, manifesterò il mio disprezzo e quindi fischierò e urlerò. Ho letto da Il Corriere dello Sport che l’entourage del Napoli avrebbe chiesto a Sarri di tornare a Napoli, ma si tratta di cose su cui non posso parlare perché non so se sia vero o meno”.

“Il dato certo è che Sarri non è andato via da Napoli per sua volontà, ma è stato De Laurentiis a mandarlo via. Sarri ha quindi tradito se stesso andando alla Juventus perché voleva conquistare il palazzo, non ha tradito Napoli, quello lo ha fatto Higuain“.

