Ag. Mario Rui: “Il suo futuro sembrava lontano da Napoli, ora è leader e resterà!”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato del momento del terzino portoghese ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del momento del terzino azzurro:



“Prima dell’estate si pensava ad un Mario Rui lontano da Napoli, invece col passare del tempo è diventato sempre più leader e lo si vede dal fatto che il Napoli lo manda alle interviste. È un calciatore da Napoli e può stare bene a Napoli ancora per un po’ di tempo”.



Il procuratore ha parlato anche dell’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri e di un altro suo assistito, Luigi Sepe, oggi in forza al Parma:



“Sarri? I napoletani sono nati signori, Sarri merita tutti gli applausi del mondo e sono sicuro che così sarà per ciò che ha dato alla città. Concordo col pensiero di Mario Rui, i napoletani applaudiranno Sarri. Sepe? Mi accodo alle parole del direttore sportivo del Parma Faggiano che ha detto che al momento è tra i primi cinque portieri italiani”.