Sarrismo, Gioia e Rivoluzione – Volpe: “La pagina non esiste più, Sarri ha cavalcato il nostro slogan e gli verrà sempre rimproverato. Il Napoli deve vincere contro di lui”

Notizie Napoli, le parole di Gianmarco Volpe, fondatore del gruppo Sarrismo Gioia e Rivoluzione

Nel corso della diretta radiofonica di Marte Sport Live, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Gianmarco Volpe, il fondatore del gruppo social “Sarrismo Gioia e Rivoluzione”, il gruppo che nacque durante i tre anni della gestione di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“La pagina di “Sarrismo Gioia e Rivoluzione” non esiste più, si trasformerà in un’altra pagina. La delusione non deve far chiudere gli occhi rispetto a tutto quello che Sarri ci ha dato, ma certamente bisogna scindere la figura dell’uomo rispetto a quella dell’allenatore. Perchè nonostante siamo stati noi napoletani a voler la cosiddetta “presa del palazzo” è lui che ha cavalcato il nostro slogan di andare fino al palazzo. È chiaro che questo gli verrà rimproverato ma penso che anche lui sa cosa ha fatto. A noi deve interessare battere lui e la Juve”.

