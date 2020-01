Ultimissime Napoli, le parole di Matteo Politano a Radio Kiss Kiss

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha riferito alcune dichiarazioni riferite da Matteo Politano. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo parlato con Politano, ci ha detto che il gradimento per Napoli e la città è totale. Non ha mai cambiato idea fin da quando era al Sassuolo e ci fu la trattativa per arrivare in azzurro”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI