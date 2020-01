Pjanic: “Il Napoli resta una grande squadra, domenica sarà una partita di grande livello”

Pjanic ha parlato della sfida in programma contro il Napoli

Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco della Juventus, ha parlato ai microfoni di SkySport in merito alla prossima sfida di campionato in cui i bianconeri affronteranno il Napoli:

“Domenica ci aspetta un Napoli con grande orgoglio, sarà una partita di grandissimo livello. Il Napoli rimane sempre una grande squadra. È reduce da una grandissima partita in Coppa Italia e ha un allenatore preparato. Dovremo dare tutto per ottenere i tre punti. Anche noi siamo reduci da un successo in Coppa, vincerla è uno dei nostri obiettivi”.