Mateta Napoli, l’attaccante del Mainz è il nuovo nome per l’attacco azzurro

Mateta è la nuova idea per l’attacco del Napoli

MATETA NAPOLI – Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di SuperSport 21, il collega ha parlato di un nuovo nome per l’attacco azzurro. Si tratta del giovane Jean-Philippe Mateta, attaccante classe ’97 del Mainz. Il giornalista ha evidenziato quanto il Napoli stia già pensando alla prossima stagione e l’attacco è uno dei reparti che gli azzurri vorranno rinforzare. Mateta in proiezione futura può rivelarsi un investimento importante.

MATETA NAPOLI OFFERTA

Dalle ultime indiscrezioni pare che Cristiano Giuntoli non solo abbia già adocchiato l’attaccante francese, ma pare che il direttore sportivo azzurro abbia addirittura presentato una prima offerta al Mainz per assicurarsi il giovane calciatore. L’offerta presentata dal Napoli è di circa 20 milioni di euro, la squadra tedesca però parte da una base di 30 per intavolare la trattativa.

MATETA STATISTICHE E NUMERI

L’idea principale sarebbe quella di acquistare Mateta per la prossima stagione, potendo così contare su un attaccante da affiancare ad Arek Milik. Quest’anno l’attaccante del Mainz ha giocato solo quattro partite a causa dell’infortunio al menisco che l’ha tenuto lontano dai campi per un po’ di tempo. Dal suo ritorno in campo però ha segnato già due volte, contro Friburgo e Werder Brema. Il giocatore è dotato di un grande fisico, alto 1.92 cm, dimostra comunque tanta destrezza quando gioca il pallone.