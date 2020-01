CdS – Lozano, addio in estate? Ancelotti potrebbe essere interessato

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna analizza il percorso di Hirving Lozano, arrivato a Napoli per 49 milioni di euro, ma che non gioca più tanto da quando è arrivato Gattuso.

Il quotidiano scrive che la prossima estate, il club potrebbe liberarsi di lui per recuperare soldi investiti: “Abbiamo un mezzo indizio che potrebbe diventare un quarto di prova: Ancelotti nella sua freschissima e ambiziosa avventura in casa Everton“. L’ex tecnico del Napoli potrebbe volere con sé il messicano, suo ex pupillo.