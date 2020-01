33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Genoa sta lavorando per trovare rinforzi e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il club sta pensando seriamente ad Amin Younes e Iago Falque. Il club ligure è in contatto con il Napoli, scrive la Rosea, per portare il tedesco in rossoblù.