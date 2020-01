Demme, l’ex allenatore: “Si fa notare per la voglia di lavorare, ha conosciuto già livelli alti. Napoli era il suo sogno”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Volkan Bulut, ex allenatore di Diego Demme ai tempi del Paderborn, ha raccontato l’esordio del giocatore e la sua esperienza al Napoli appena cominciata, all’edizione odierna de Il Mattino.

“Si fa sempre notare per la voglia di lavorare, si fa apprezzare in gruppo, sa come farsi notare. E Napoli può essere il suo sogno. Il papà è un uomo del Sud, Gattuso è il suo mito calcistico, come sanno tutti, per questo quella del Napoli è stata una grande opportunità da cogliere al volo. Un sogno che va al di là anche delle difficoltà vissute in campo dagli azzurri in questi mesi. Diego ha già conosciuto livelli alti in Germania, perché con il Lipsia è stato protagonista di una cavalcata incredibile in questi anni. Con la voglia di fare e con l’ esperienza accumulata può dare un aiuto concreto al Napoli in questo momento”.