Chiariello: “Dobbiamo sperare nel recupero di Maksimovic, durante il mercato non poteva arrivare un difensore?”

Chiariello critico sulla difesa degli azzurri

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, noto giornalista, con il suo EditoNapoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito ai difensori del Napoli:

“Si parla troppo di Napoli-Lazio e poco di Napoli-Juventus, la cosa grave è che per la partita contro la prima in classifica i due giocatori più importanti, Mertens e Koulibaly, non ci saranno. Il Napoli forse recupera Maksimovic e se così non fosse ci affidiamo al povero Luperto? E’ dura. Dobbiamo di nuovo snaturare Di Lorenzo? In tutto questo mercato un difensore non poteva proprio arrivare? Tonelli saluta e se ne va, ma chi l’ha mai visto? Non ha giocato un minuto. Si parla di ogni ruolo, ma siamo messi male in difesa. Tremo al pensiero di vedere Luperto, devo sperare in condizioni accettabili di Maksimovic e comunque la coppia con Manolas non mi dà tutte le certezze del caso”.