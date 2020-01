Auriemma: “Io Sarri lo accoglierò alzandomi e applaudendolo! Quello che ha fatto per il Napoli va riconosciuto”

Auriemma ha parlato del ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo

Raffaele Auriemma ha parlato in diretta su RadioMarte della sfida in programma tra Napoli e Juventus domenica sera. Gli azzurri incontreranno di nuovo l’ex Maurizio Sarri, il collega ha espresso il suo parere sull’accoglienza che avrà l’allenatore bianconero:

“Credo che ognuno possa pensarla come vuole, se dopo anni siamo ancora a parlare male di Sarri significa che non siamo riusciti ad andare avanti. Io personalmente lo applaudirò alzandomi in piedi perché grazie a lui siamo diventati un esempio per tantissime squadre nel mondo. Pronostico? Sula carta la Juventus dovrebbe vincere dato anche il momento che sta vivendo il Napoli, qualora non fosse così sarà un grande problema per i bianconeri che rischierebbero di far avvicinare di nuovo l’Inter in classifica”.