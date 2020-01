Alvino: “ADL su Maradona? Era un esempio per dire che dopo Diego non c’è niente di meglio”

La risposta di Carlo Alvino ad una domanda di un ascoltatore in diretta radiofonica

Nel corso della diretta radiofonica di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino si è trovato a rispondere alle consuete domande degli ascoltatori in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis su Maradona. Il giornalista ha infatti precisato le parole del patron del Napoli:

“L’ultima intervista del presidente è chiara. ADL dice che, dopo essere stati con la donna più bella del mondo, esempio per indicare l’avere Maradona, dopo non c’è più niente. Bisogna sempre rigirare la cosa perché c’è il pregiudizio, ma col pregiudizio queste critiche non hanno valore”.

