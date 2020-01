SKY – Lo scambio tra Allan e Vecino per il momento resta un’ipotesi, prezzo del brasiliano troppo alto per l’Inter

Frenata sull’ipotesi di scambio tra Napoli e Inter

I colleghi di SkySport hanno riportato alcune notizie di calciomercato anche in chiave Napoli. Nelle ultime ore rimbomba la notizia di un possibile scambio tra Napoli e Inter a centrocampo.

Precisamente le pedine di scambio sono Allan e Vecino, ci sono però alcuni problemi che rendono al momento la trattativa difficilissima. Il centrocampista azzurro ha una valutazione altissima, il Napoli inoltre non vorrebbe privarsene oggi. Vecino invece qualora dovesse lasciare l’Inter avrebbe voglia di andare cambiare aria e non gradirebbe come destinazione un’altra squadra italiana.