Accardi conferma: “Politano? Ha voglia di fare e più stimoli dei giocatori del Napoli. Per alcuni è finito il ciclo”

Le parole del procuratore sportivo Beppe Accardi in merito al possibile arrivo di Matteo Politano al Napoli

Nel corso della diretta radiofonica del programma Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto il procuratore sportivo ed ex calciatore Beppe Accardi, che ha espresso la sua opinione in merito al possibile acquisto di Matteo Politano da parte del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Politano? È un giocatore che ha la stessa qualità di giocatori che il Napoli ha già in rosa, ma la sua marcia in più sono gli stimoli e l’entusiasmo e la voglia di fare bene. A Napoli ci sono giocatori che hanno dato molto e hanno fatto il loro tempo, è giusto che finiscano questo ciclo e dare spazio ai nuovi”.

E sul ritorno di Sarri al San Paolo, nel prossimo turno di campionato contro la Juventus, afferma: “Il ritorno di Sarri sarà emozionante, perché dopo alcuni anni l’onda di contestazione cala L’unico modo per affrontare la Juve è andare a giocare in maniera positiva e spensierata, il vantaggio poi può derivare dal fatto che il Napoli conoscono benissimo il gioco di Sarri”.