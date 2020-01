Stendardo: “Domenica match fondamentale per la Juventus, giocare a Napoli non è mai facile”

Stendardo ha parlato del match in vista tra Juventus e Napoli

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Guglielmo Stendardo ha parlato in diretta su Rai 1 al termine dei quarti di finale disputati da Juventus e Roma con il successo dei bianconeri. L’ex difensore di Lazio e Atalanta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Domenica per la Juve sarà una partita fondamentale in ottica campionato, così facendo può garantirsi un percorso agevole in Champions. Credo che la Juventus farà di tutto per vincere a Napoli, partita ovviamente per nulla semplice, con il gioco di Sarri però può diventare devastante non solo in Italia ma anche in Europa”