Sarri: “Il Napoli è una grande squadra! Per me non sarà una partita come le altre dal punto di vista emotivo

Sarri ha parlato del match contro il Napoli di domenica

Maurizio Sarri, tenico della Juventus, ha parlato ai microfoni dei colleghi della Rai della partita vinta contro la Roma e del match in programma domenica contro il Napoli:

“Ottimo primo tempo, dopo il gol subito ci siamo subito rimessi a posto gestendo benissimo il match. Buffon sta ancora bene, non bisogna farsi condizionare dall’età. Sia Douglas Costa che Ronaldo hanno fatto bene, il brasiliano non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, su Cristiano c’è poco da dire, è in una condizione straordinaria. Mi dispiace che Higuain non abbia segnato stasera, ha fatto una grande prestazione e meritava il gol. Vorremo regalare il sesto pallone d’oro a Cristiano Ronaldo, credo che sia quasi impossibile migliorarlo ancora di più. Emergenza terzini? Durante la stagione abbiamo giocato anche con Matuidi terzino, in caso di necessità può giocare lui. Accoglienza? Il Napoli è una squadra forte, conosco i ragazzi e so che hanno grandi qualità, mi aspetto una partita di alto livello”

“Non dobbiamo guardare la classifica e pensare che il Napoli non sia una squadra forte, lo sono e lo sappiamo. Dal punto di vista materiale sono tre punti come le altre ma dal punto di vista emotivo per me sarà diversa perché con Napoli ho un rapporto molto forte”.