Pazienza: “Demme ha mostrato le sue qualità. Il Napoli ha ritrovato fortuna, da Insigne mi aspetto…”

Michele Pazienza, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole su Lorenzo Insigne e Diego Demme:

“Il nuovo arrivato ha mostrato qualità sia dal punto di vista tecnico che fisico. Mi è dispiaciuto non vedere più tempo Lobotka. Nella parte tattica mi ci rivedo in Demme: è abile a mantenere la posizione e nel coprire le linee di passaggio. E’ molto più dinamico rispetto a me.

Il Napoli ieri ha dato una risposta dal punto di vista caratteriale: aveva crediti con la sorte. La Lazio ha fatto più gioco degli azzurri che necessitavano di quella fortuna mancata. Insigne mi è piaciuto molto, mi aspetto di vedere sempre partite così da lui”.