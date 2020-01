Multe, inizia oggi la battaglia legale: sei calciatori chiedono la ricusazione dell’arbitro scelto dal Napoli

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A meno di ventiquattro ore dalla partita con la Lazio, il Napoli dovrà scendere di nuovo in campo. Stavolta il campo da gioco non è il prato verde del San Paolo, ma la battaglia legale tra la società e i calciatori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell’edizione odierna, oggi dovranno formarsi i collegi arbitrali e dovrà essere stabilita la fondatezza delle accuse del club. L’entità delle sanzioni ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro.

Il Napoli come arbitro ha scelto il giuslavorista Bruno Piacci, ma sei calciatori azzurri hanno chiesto la ricusazione di Piacci. In particolare i sei calciatori sono: Insigne, Manolas, Lozano, Milik, Zielinski e Mertens. Secondo loro, o meglio secondo i loro legali, Piacci non rappresenterebbe una figura indipendente.

