Moviola, il Corriere dello Sport distrugge l’arbitro Massa: “Disastroso, sbaglia tutto!”

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, oltre a celebrare la vittoria del Napoli sulla Lazio, si sofferma sull’analisi della direzione di gara. La gara è stata fortemente influenzata dalle decisioni arbitrali: un rigore, due espulsioni. Di seguito uno stralcio del quotidiano sulla prestazione dell’arbitro Massa:

“L’arbitro Massa conferma che la categoria arbitrale è ai minimi termini e che è inutile lamentarsi che poi arbitrino sempre gli stessi. La prestazione è pessima sotto tutti i punti di vista. Può un arbitro internazionale farsi suggerire dal quarto uomo se deve dare un giallo o no? L’arbitro di Imperia offre una prestazione pesantemente insufficiente. Oltre alle indecisioni sul rigore per la Lazio e il rosso ad Hysaj, l’apice viene raggiunto dal rosso a Lucas Leiva. Il cartellino è corretto solo nella sua essenza, ma le decisioni sono tutte sbagliate. Il fallo che costa l’ammonizione al biancoceleste è inesistente. Il brasiliano avrebbe tutte le ragioni per protestare, ma, nella settimana del rosso a Balotelli per lo stesso motivo, mandare l’arbitro platealmente a quel paese, non è la scelta più saggia. Ulteriore errore il mancato giallo per Radu. Il difensore della Lazio entra duro sulla caviglia di Callejon, ma l’arbitro non fischia neppure il fallo”.

