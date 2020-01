Manolas impetuoso contro la Lazio, il greco conquista i tifosi del Napoli

Prestazione sublime dell’ex Roma contro i biancocelesti in coppa Italia

Che era un difensore fortissimo lo si sapeva già, ma vista anche la stagione non positiva della squadra e i tanti gol subiti finora, i tifosi del Napoli non riuscivano ad elogiare Kostas Manolas, giocatore acquistato in estate dalla Roma per oltre 30 milioni di euro.



Il greco è capitato nell’anno no della squadra partenopea e dopo cinque stagioni in giallorosso, dove ha fatto vedere le sue doti, ci si aspettava una difesa di ferro insieme a Koulibaly.



Purtroppo le aspettative sono state deluse a causa di alcune prestazioni negative collettive e anche qualche errore personale. Ma ieri, contro la Lazio, la gara del centrale classe ’91, è stata impeccabile.



Immobile e Caicedo non hanno avuto vita facile e Manolas, di testa, di piede, d’anticipo o di corsa, era sempre il primo che arrivava sul pallone. Per molti è stata la sua miglior partita in maglia azzurra fino ad adesso. Potrebbe essere così.



Visto anche il suo passato da giocatore della Roma, il 28 enne sentiva odore di derby e il delicato momento della formazione campana ha fatto il resto. Ieri non si doveva e poteva mollare nulla e lui non l’ha fatto.



Allo stadio, ma anche oggi, giorno dopo dell’incontro, sui social, Manolas è stato riempito di applausi, elogi e ringraziamenti. I supporter partenopei sperano che sia l’inizio di continuità, parola che negli ultimi mesi, non è stata trovata nel vocabolario dalla rosa di Gattuso e dai vari giocatori, compreso il nativo di Nasso.



