“Il problema sono io?”. Carlo Alvino svela le parole di Gattuso alla squadra

Acceso confronto tra calciatori e tecnico

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Alvino, giornalista napoletano, ha svelato le parole che Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, avrebbe detto alla squadra dopo la gara persa contro la Fiorentina, sabato scorso.



I giocatori azzurri, di comune accordo con l’allenatore, hanno deciso di andare in ritiro a Castelvolturno e nel centro sportivo dove la squadra partenopea si allena, hanno avuto un confronto abbastanza acceso tra di loro e con il mister.



Un incontro che è durato fino alle 4 del mattino e ha chiarito le cose. Secondo lo scrittore, Gattuso ha chiesto alla rosa se il problema fosse lui e ha avuto rassicurazioni in merito.



Ecco le parole di Alvino:



“Dopo la gara con la Fiorentina, la squadra ha deciso di andare in ritiro perché avvertiva il bisogno di fare chiarezza. Questa famosa riunione è durata fino alle 4 del mattino. Gattuso ha chiesto alla squadra: ‘Il problema sono io? Faccio un passo indietro’. Il mister ha avuto rassicurazioni in merito.



C’è stato un confronto tra le varie anime dello spogliatoio. Il punto è che il Napoli è diviso nello spogliatoio: uno che fa capo ai senatori, un altro che fa capo ai nuovi e un altro che non era d’accordo con l’ammutinamento. Ci sono state accuse forti tra calciatori importanti.



Alle quattro del mattino finisce la riunione, c’è stato l’allenamento mattutino e il pomeriggio i giocatori sono andati a casa. Più che un ritiro, i calciatori volevano un chiarimento, c’è stato un errore di comunicazione. Spero che sia l’ultimo e definitivo”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI